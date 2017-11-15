«Камедыя»: язык искусства понятен всем

Белорусский фольклор, специфический юмор, поиск рискованных ходов в создании архетипичных образов - «Камедыя» Андрэя Савасцея получилась созвучной сегодняшнему дню. Главный герой - небогатый крестьянин, который любит выпить и жаловаться на жизнь. Причиной своих бед и неудач он считает не собственные слабости, а грехопадение первого человека - Адама, изгнанного из рая.

Поставить "Камедыю" на белорусском языке Сергей Федотов мечтал с девяностых годов, именно тогда на фестивале в Лазаревском он увидел этот спектакль в постановке Андрея Андросика и Владимира Рудова. Все это время художественный руководитель театра у моста искал подходящего режиссера, и прошлым летом в Израиле Сергей Павлович познакомился с Андрэем Савасцеем.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра «У моста»: "Я искал режиссера, оказывается, Андрэй учился у великого белорусского режиссера Андросика, который и поставил "Камедыю" в 90х годах, сейчас у нас еще будет белорусский спектакль".

Для нового спектакля специально закупили 25 мешков картошки, по-белорусски бульбы. Прямо на сцене артисты готовят знаменитые деруны, а затем угощают ими зрителей. "Камедыю" играют исключительно на белорусском языке, который умостовцам пришлось выучить в кратчайшие сроки.

Обращаться к национальным пьесам в театре «У Моста» любят. В репертуаре есть спектакли на чешском, украинском языке, ирландские и грузинские пьесы. Скоро в театре появится еще один спектакль на грузинском - его поставит режиссер Вахтанг Николава, он уже приступил к репетициям.

