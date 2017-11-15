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← Имя для аэропорта: Лидирует «Большое Савино»

Банда пермяков подделывала БАДы

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В Дзержинском районе Перми вынесли приговор участникам организованной группы, занимавшейся фальсификацией пищевых добавок. По данным следствия, осужденные в период с марта 2014 года по июнь 2015, объединившись в группу, незаконно изготавливали и реализовывали контрафактную продукцию – биологически активные добавки, используя чужой товарный знак. За это время ими было выпущено порядка 92 тысяч фальсифицированных пищевых добавок. В ходе обысков была изъята крупная партия продукции и готовый к реализации упаковочный материал. Произведенные фальсифицированные БАДы преступники продавали через Интернет-магазины и на импровизированных выставках, ярмарках. Ущерб от действий организованной группы собственнику товарного знака составил более 21,5 млн рублей. Суд признал двух граждан виновными и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере 150 тысяч рублей каждому. Третий участник преступного бизнеса сейчас находится в розыске.

Метки: в Перми, Преступления

Опубликовано: 15.11.2017 в 17:05 в рубрике - Вести Пермь

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