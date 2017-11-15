Имя для аэропорта: Лидирует «Большое Савино»

Голосование за название для терминала нового Пермского аэропорта выходит на финишную прямую. Пока лидирует «Большое Савино». «Павел Соловьев» второй в списке. За него уже отдали свои голоса почти три тысячи человек. Для того чтобы проголосовать, достаточно зайти на сайт сервиса «Управляем вместе» и выбрать из семи предложенных вариантов или добавить свой. Голосование в интернете продлится до 20 ноября, а итоги подведут уже 1 декабря, ко Дню Пермского края. Всего проголосовало уже более 10 тысяч человек.