«Наследие»: В Перми прошел всероссийский турнир по настольному теннису
Третий сезон Чемпионата по настольному теннису «Наследие», посвящённый памяти тренеров и спортсменов Пермского края, собрал рекордное количество участников - 398, в два раза больше, чем в 2015 году. И это отдельная гордость организаторов. Самому юному спортсмену только исполнилось 8 лет, а самый зрелый отметил 80-летний юбилей! Кроме того, ракетку в руки в Перми взяли 19 мастеров спорта, сильнейших теннисистов страны. Победители, среди которых оказались прикамцы Елена Абаимова и Денис Гаврилов, в итоге, поделили призовой фонд в 200 000 рублей. Его собрали воспитанники тренеров и просто прикамские любители тенниса.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фестиваль «Добрая сила» собрал более 300 богатырей
Личные истории людей, изменивших искусство
Работодатели накопили миллионные долги по зарплатам
Радиация есть - опасности нет
В Лысьве жилой дом затопило кипятком
Пермяки стали заложниками коммунальных войн
«Сад осьминога»: Театр оперы и балета готовится к мировой премьере
«Авиадвигатель» голосует за «крылатое» имя для аэропорта
Краевому бюджету не хватает 2,5 миллиардов
В МЧС предупредили о резком изменении погоды
Добавить комментарий: