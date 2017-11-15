«Наследие»: В Перми прошел всероссийский турнир по настольному теннису

Третий сезон Чемпионата по настольному теннису «Наследие», посвящённый памяти тренеров и спортсменов Пермского края, собрал рекордное количество участников - 398, в два раза больше, чем в 2015 году. И это отдельная гордость организаторов. Самому юному спортсмену только исполнилось 8 лет, а самый зрелый отметил 80-летний юбилей! Кроме того, ракетку в руки в Перми взяли 19 мастеров спорта, сильнейших теннисистов страны. Победители, среди которых оказались прикамцы Елена Абаимова и Денис Гаврилов, в итоге, поделили призовой фонд в 200 000 рублей. Его собрали воспитанники тренеров и просто прикамские любители тенниса.