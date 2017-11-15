Фестиваль «Добрая сила» собрал более 300 богатырей

Силачи со всей страны состязались в Перми в умении поднимать, толкать и удерживать гири. Всероссийский фестиваль гиревого спорта "Добрая сила" собрал более 300 богатырей. Выступления творческих коллективов, викторина с розыгрышем ценных призов, и главное, ради чего зрители приехали в кондратовский дом спорта «Красава»: подъем до двух гирь по 50 кг, двухпудовой гири на мизинце, балансирование с трехпудовой гирей на одной ноге, выбрасывание снаряда вперёд, и многое другое. Всего 20 уникальных дисциплин с использованием спортивных и старинных весовых гирь.

Гирю весом 50 килограмм в народе называют просто «Царская». В универсальном упражнении на подъём, ни лимита времени, ни весовых категорий нет: одной рукой, без остановки, и кто больше.

Мовсар Сулейманов, МСМК, победитель Кубка Мира (Чеченская республика): "Её можно сравнить с мешком сахара, с мешком цемента. В народе все его знают, могут представить, насколько это тяжело, поэтому интересно. Всем интересно - и профессионалам, и любителям".