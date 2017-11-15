Личные истории людей, изменивших искусство

В начале ноября в музее современного искусства PERMM начался цикл лекций, посвящённых личным историям и творчеству самых значимых художников актуального искусства. Тема первого занятия - «Энди Уорхол. Художник, изменивший искусство». Автор лекций - Анна Суворова, ведущий научный сотрудник музея PERMM, кандидат искусствоведения, доцент Пермского университета. Сегодня она гость "Новостей культуры". Как факты биографии влияют на личность творца? Как переплетаются творчество и реальность в искусстве современного художника и о ком пойдёт речь на следующих лекциях?