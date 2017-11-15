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Работодатели накопили миллионные долги по зарплатам

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1 ноября этого года задолженность предприятий Пермского края перед своими работниками  составила более 23 млн рублей. За месяц общая сумма долга выросла на 0,4%. Наибольший объем задолженности приходится на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки – почти 50% от общей суммы. Самая большая сумма задолженности  сложилась по Краснокамскому муниципальному району. Свои деньги не получили вовремя 1767 человек. В среднем каждому работнику должны 13 300 рублей. Почти половина из этих денег составляет зарплата, которую должны были заплатить еще в 2016-м. Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях, сообщает Пермьстат.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Деньги

Опубликовано: 15.11.2017 в 14:58 в рубрике - Вести Пермь

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