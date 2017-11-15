Радиация есть - опасности нет
Сотрудники екатеринбургской компании РосРАО завершили исследование радиационного пятна в Перми на улице Тихой. По одной из версий источником радиоактивного излучения может быть старый прибор военного назначения. Раньше на этом участке стояли жилые деревянные дома и бараки.
27 октября неизвестный мужчина позвонил по номеру 112 и сказал, что на пустыре вблизи Егошихинского кладбища значительно превышен радиационный фон. Прибывшие на место экстренные службы замерили уровень радиации. Он оказался выше естественного в сто раз. Расстояние до ближайших домов составляет 200 метров, поэтому специалисты отмечают, что опасности для людей нет.
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