Радиация есть - опасности нет

Сотрудники екатеринбургской компании РосРАО завершили исследование радиационного пятна в Перми на улице Тихой. По одной из версий источником радиоактивного излучения может быть старый прибор военного назначения. Раньше на этом участке стояли жилые деревянные дома и бараки.

27 октября неизвестный мужчина позвонил по номеру 112 и сказал, что на пустыре вблизи Егошихинского кладбища значительно превышен радиационный фон. Прибывшие на место экстренные службы замерили уровень радиации. Он оказался выше естественного в сто раз. Расстояние до ближайших домов составляет 200 метров, поэтому специалисты отмечают, что опасности для людей нет.