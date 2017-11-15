В Лысьве жилой дом затопило кипятком. В итоге жильцы трехэтажного здания остались без отопления и электричества. Коммунальная авария произошла в ночь на 14 ноября. На третьем этаже прорвало батарею. За несколько часов кипятком залило большинство квартир, произошло короткое замыкание. Вся бытовая техника вышла из строя. В администрации Лысьвы рассказали, что пять лет назад дом был признан аварийным, но не вошел в действующую программу расселения, потому что она предполагает участие домов, признанных аварийными до 2012 года. На сегодняшний день жильцам предложили альтернативу – временно переехать в маневренный фонд.