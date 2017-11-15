Пермяки стали заложниками коммунальных войн

В Перми очередной виток войн управляющих компаний. На этот раз их представители пытаются поделить дома в самом центре города. Жителям приходит по пять разных квитанций по квартплате в месяц. Куда деваются деньги людей - загадка.

Дождливым осенним вечером на очередное собрание жителей дома на Луначарского, 51 не пришел почти никто. Неразбериха в управляющей компании «Центр», в чье ведение входило больше сотни многоэтажек, продолжается уже не первый год.

Татьяна Безматерных: "Я считаю, у УК «Центр» должны отобрать лицензию, они не выполняют совершенно свои функции".

На этот раз жителям на Луначарского, 51 настоятельно предлагают выбрать управляющую компанию «Адмирал», которая принадлежит тем же хозяевам. В этом убежден председатель ассоциации пермских ТСЖ Дмитрий Яблоков.

Дмитрий Яблоков, председатель ассоциации "НП "Пермские ТСЖ": "Эти компании подконтрольны небезызвестному Морозову Александру Владимировичу".

Александр Морозов - бывший чиновник, работавший в системе ЖКХ администрации Перми. В июле прошлого года решением Ленинского районного суда арестован заочно и объявлен в международный розыск. Он обвиняется в мошенничестве. По данным газеты «Звезда», созданная им система за 10 лет похитила два с половиной миллиарда! Большая часть из украденных денег должна была пойти на ремонты многоквартирных домов.

Как полагает директор одного из расчетных центров Илья Калчугин, Морозов, скрываясь от закона, продолжает руководить своими управляющими компаниями по прежней схеме. В доказательство – аудиозапись разговора, предположительно, Александра Морозова с бывшим директором управляющей компании «Центр»:

"- Значит, приказ мой не печататься в «Инкомусе», это понятно? Есть служба безопасности, которая предотвращает возбуждение уголовных дел там.

- Понятно, понятно.

- Знаете, вы должны мои приказы выполнять, а не приказы Кулешова или Швецова, Бельской. Дальнейшие действия - вы присылайте мне материалы по прокуратуре, какие есть, у вас есть там какое-то дело? Мы же все прекратили дела, за немаленькие деньги".

Общая задолженность управляющих компаний Пермского края за тепло сейчас составляет 5 миллиардов. В краевом правительстве заявляют, что намерены навести порядок в ЖКХ.

Антон Удальев, заместитель председателя правительства Пермского края: "Наша задача - в первую очередь направлена на то, чтобы помочь жителям знать о таких управляющих компаниях и понимать, что необходимо аккуратно и с опаской относиться к тем управляющим компаниям, которые копят долги, их не выплачивают, а потом на их место приходят аналогичные клонированные управляющие компании."

В краевом правительстве издали постановление, согласно которому теперь в Прикамье будет составляться рейтинг управляющих компаний. Для того чтобы люди понимали, с кем можно иметь дело, а с кем лучше не связываться. В "Пермской сетевой компании" такой список уже есть.

По данным Пермской сетевой компании, долгов за тепло сегодня нет, например, у управляющих компаний «Экском», «Рэп» или «Крона». В качестве отрицательного примера можно привести «Закамскую управляющую компанию», «Гарант», «Профидом», «Мастер комфорта» или «Центр».