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«Сад осьминога»: Театр оперы и балета готовится к мировой премьере
В Пермском театре оперы и балета прошла репетиция нового спектакля «Сад осьминога». Мировая премьера состоится уже в эти выходные. Сегодня же актеры опробовали уникальные костюмы, сшитые специально для постановки. В частности один из них, в котором будет главный герой - осьминог - оживет на глазах у зрителей. Также будет дуэт кошек.
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