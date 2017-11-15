«Сад осьминога»: Театр оперы и балета готовится к мировой премьере

В Пермском театре оперы и балета прошла репетиция нового спектакля «Сад осьминога». Мировая премьера состоится уже в эти выходные. Сегодня же актеры опробовали уникальные костюмы, сшитые специально для постановки. В частности один из них, в котором будет главный герой - осьминог - оживет на глазах у зрителей. Также будет дуэт кошек.