«Авиадвигатель» голосует за «крылатое» имя для аэропорта

В Прикамье подвели промежуточные итоги голосования за имя для нового терминала аэропорта. Лидера объявят 1 декабря. Пока еще можно повлиять на результаты. Как это сделать?

Без всякого участия человека робот изготавливает образцы материалов будущего двигателя. Затем замеряет их со всех сторон, пакует и отправляет на испытания.

Производство не останавливается ни на минуту. За этим внимательно следит Сергей Королев - старший мастер участка. Также пристально здесь наблюдают за ходом голосования по наименованию нового терминала Пермского аэропорта. Ведь один из вариантов - это «Павел Соловьев».

Сергей Королев, старший мастер роботизированного участка АО «ОДК - Авиадвигатель»: "Я очень горд тем, что будет называться, если присвоят, именем Павла Соловьева".

Имя знаменитого конструктора Павла Соловьева сегодня известно далеко за пределами Пермского края. Одно из главных его достижений – создание уникальной конструкторско-технологической школы газотурбинного авиационного двигателестроения.

Имя Павла Соловьева второе в списке. За него уже отдали свои голоса почти три тысячи человек. Пока лидирует старое название – «Большое Савино». Каждый житель Прикамья может зайти на сайт сервиса «Управляем вместе» и выбрать один из семи предложенных вариантов или добавить свой.

Александр Иноземцев, генеральный конструктор АО «ОДК - Авиадвигатель»: "Вообще традиция во всем мире и борта самолетные, какие-то сооружения, предприятия называть именами выдающихся людей, которые в этой сфере работали. Это мировая тенденция".

Голосование в интернете закончится 20 ноября, а итоги подведут уже 1 декабря, ко дню Пермского края, и тогда станет понятно, будет ли у нового терминала по-настоящему «крылатое имя».