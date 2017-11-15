Краевому бюджету не хватает 2,5 миллиардов

В Перми обсудили проект бюджета края на ближайшие три года. В главный финансовый документ региона внесено несколько важных социальных поправок. В частности фельдшерам, которые поедут работать в сельские амбулатории, предлагают выплачивать по 500 тысяч рублей.

Старое здание ФАПа в д. Крохово Пермского района построено 106 лет назад. Не исторический памятник архитектуры, но свой определенный шарм сохраняет. Проблема в том, что для современной больницы оно совершенно не подходит. Мало того, что находится в аварийном состоянии, так нет даже элементарного санузла. Новую сельскую амбулаторию - полностью оборудованное современное модульное здание - возвели меньше месяца назад.

При этом, несмотря на обновление оборудования в сельских больницах зачастую остается кадровая проблема. Два года в Прикамье действует программа «Земский доктор», последнее предложение правительства - сделать похожий проект для фельдшеров.

На рабочей группе по проекту регионального бюджета новые поправки уже вынесли на обсуждение. Исходя из идеи, фельдшер, вновь прибывший на село, единоразово получает полмиллиона рублей. Уже в следующем году таким образом планируют привлечь 50 новых специалистов.

В 2013 году состоялся запуск нового водовода в Краснокамске. Тогда для обеспечения водой целого города протянули трубу из Перми длиной в 14 километров. Только вот в полной мере улучшения жители так и не почувствовали. Для того чтобы качественная вода дошла наконец до всех жителей, в Краснокамске теперь начинается очередной этап модернизации водопроводной системы. В краевом бюджете на эти цели заложили 80 миллионов рублей. Плюсом предусмотрели деньги на Верещагинский ФОК и Лысьвенские теплосети. Социальные расходы пока остаются нетронутыми, а дефицит бюджета неизбежно растет.

Елена Чугарина, министр финансов Пермского края: "Увеличение дефицита в первую очередь связано с изменением федерального законодательства. В 2018 году относительно 2017 года происходит снижение дотаций Пермскому краю почти на 2,5 миллиарда рублей".

На то, чтобы полностью сбалансировать бюджет, у рабочей группы есть еще две недели. Во втором окончательном чтении главный финансовый документ региона в Законодательном собрании планируют рассмотреть 30 ноября.