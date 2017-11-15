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В МЧС предупредили о резком изменении погоды
В МЧС предупредили, что в ближайшие сутки в Прикамье ожидается резкое изменение погоды. Должен подуть сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Также не исключен мокрый снег и гололед на дорогах. Температура опустится до -4 градусов.
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