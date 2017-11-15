В МЧС предупредили о резком изменении погоды

В МЧС предупредили, что в ближайшие сутки в Прикамье ожидается резкое изменение погоды. Должен подуть сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Также не исключен мокрый снег и гололед на дорогах. Температура опустится до -4 градусов.