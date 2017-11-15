Проект «Новая поликлиника» работает уже в 12 больницах

Проект «Новая поликлиника» будет внедрен во все медицинские учреждения Прикамья. Об этом заявили в краевом правительстве. Пока идея работает в 12 больницах.

Две минуты и Татьяна Павловна записана к врачу. Если нужна помощь, в холле второй городской поликлиники работают администраторы, которые подскажут и покажут, как обращаться с терминалом.

12 медучреждений в крае стали участниками проекта «Новая поликлиника». Суть - оптимизация рабочего процесса для удобства пациентов. Сейчас потоки посетителей разделили - справки, рецепты выписывает отдельный сотрудник, разгружая тем самым терапевта. Кроме того, есть специальный кабинет, где принимают тех, кому нужна неотложная помощь - первичный приём, когда могут оформить больничный или направить к нужному специалисту. К терапевтам сейчас все идут по записи, и время ожидания приёма сократилось с недели до двух дней.

Ещё одна деталь - администраторы заранее обзванивают пациентов, напоминая о дате и времени приёма, чтобы в случае чего можно было перераспределить время, так как по статистике около 18% людей на приём не приходят.

При этом от телефонов освободили регистратуру. Сейчас сотрудники сосредоточены только на посетителях. Всё это - выполнение задачи, поставленной губернатором Максимом Решетниковым ещё весной перед краевым Минздравом - повысить доступность медицинской помощи.

Городская поликлиника №2 кроме участия в проекте ещё и взяла шефство над несколькими медучреждениями в крае, которые начали проводить подобную реорганизацию на примере участников пилотного проекта.

Оксана Мелехова, главный врач ГКП №2, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Пермского края по амбулаторно-поликлинической помощи: "У нас еженедельные встречи с этими учреждениями. Мы изначально показали наш опыт, наш проект, выявили узкие места у этих учреждений совместно с руководителями администраций учреждений, предложили, какие механизмы у них заработают".

Сейчас, учитывая итоги пилотного проекта, проверенные механизмы должны заработать везде. Опыт «Новой поликлиники» планируется начать внедрять во всех медучреждениях края.