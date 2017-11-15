В Перми упала стрела крана

ЧП случилось в микрорайоне Парковый. На строительной площадке по улице Куфонина с высоты шестого этажа рухнул башенный кран. Стрела упала на землю возле речки, частично разрушив стену дома. Без жертв обошлось чудом.

Жуткий грохот напугал жителей домов на прибрежной зоне реки Мулянка. Причиной тому стал башенный кран, который упал прямо на стройке с высоты 6 этажа.

Падая, тяжелая конструкция разрушила кирпичную кладку в районе 6 этажа и зацепила еще один кран, установленный на специальном автомобиле, да так, что грузовик повалило набок. Стрела крана перекинулась через забор стройплощадки и уткнулась в землю.

Андрей Дерюшев, местный житель: "Если бы находились здесь рыбаки в это время, постоянно ближе к вечеру собираются и утром, то действительно пострадали бы люди".

Встревожились и мастера шиномонтажа. К стройке рядом они привыкли давно, но такого шума не слышали.

Инцидент произошел на строительной площадке ЖК «Ольховский» на улице Куфонина. Компания «Интер-Инвест-Строй» только закончила возводить каркас 25-этажки. Скорее всего ЧП произошло, когда рабочие начали разбирать кран.

Около 3 часов потребовалось рабочим, чтобы поднять конструкцию и вернуть на стройплощадку.

Судя по всему, застройщик отнесся к технике безопасности спустя рукава. У рабочих на стройке даже нет элементарных защитных касок. Впрочем, даже самый крепкий головной убор вряд ли выдержит удар башенного крана, падающего с высоты.