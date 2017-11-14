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Михаил Плетнев приехал в Пермь со своим роялем

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рояль

В столице Прикамья состоялся большой концерт выдающегося пианиста Михаила Плетнева. Музыкальный инструмент японской фабрики Кавай был специально транспортирован в Пермь для исполнения сочинений русского композитора Сергея Рахманинова. Вся внутренняя механика инструмента настроена под индивидуальные особенности его исполнителя.

В последние годы народный артист России неоднократно посещал Пермь, но исключительно как основатель, главный дирижер и художественный руководитель Российского национального оркестра. В качестве пианиста он побывал в наших краях совсем юным, в далеких 70-х, после того, как в 1978-м получил I премию и Золотую медаль VI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. И вот, спустя столько лет, чудесное возвращение, теперь уже в статусе великого маэстро.

Михаил Плетнёв - музыкант уникальный. Критики называют его «сложным художником», неординарным и со своим характером. Им восхищаются во всём мире и называют лидером современного фортепьянного искусства.

Рояль, на котором играл в этот вечер Михаил Васильевич, уникален так же, как и сам маэстро. Инструмент японской фирмы Кавай выполнен по личным рекомендациям исполнителя. Мало того, его настройкой занимаются непосредственно перед концертом, иногда этот процесс занимает около двух часов.

Лишь два человека могут настроить инструмент так, как это необходимо Михаилу Плетнёву. Они же и сопровождают знаменитого пианиста по всему миру.

В Перми свою концертную программу народный артист России посвятил юбилею величайшего русского композитора Сергея Рахманинова, 145-летие которого весь мир будет отмечать в следующем году. В программе прозвучали исключительно произведения гения ХХ века. И, конечно, концерт такого масштаба не смог бы состояться без поддержки Министерства культуры Пермского края.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края: "Михаила Плетнёва все знают как главного дирижёра и художественного руководителя Российского национального оркестра, конечно же, все прекрасно помнят, что начинал он именно пианистом. Великолепная техника, великолепное исполнение. И поскольку в Перми публика очень любит классическую музыку, мы пригласили Михаила Плетнёва, чтобы наши зрители услышали, какой он пианист".

Пермская публика откликнулась молниеносно. Билеты раскуплены были за несколько дней. В самом зрительном зале собрались исключительно профессионалы и подлинные ценители классической музыки и виртуозного исполнения.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.11.2017 в 18:03 в рубрике - Вести Пермь

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