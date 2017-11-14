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Лучшая читающая семья края живет в Соликамске

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читающая семья

В Перми выбрали лучшую читающую семью. Выбирали из 25 команд со всего региона. Самыми активными, а значит читающими, стали жители Березников, Чусового и Чернушки. Как стать главным книголюбом Пермского края? 

Беркута из Красной книги Пермского края Арина Пустосмехова из Соликамска сделала за два дня. Сначала нарисовала эскиз, затем собрала в лесу шишки. Рисунок животного - это одно из заданий конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья», который в этом году посвящен теме экологии. Вместе с мамой Людмилой Арина как активный читатель местной библиотеки решили побороться за звание «Лучшей читающей семьи».

Выполнив успешно все три конкурсных задания - экологический кроссворд, эссе о природе Пермского края и рисунок животного из Красной книги - семья Пустосмеховых одержала победу. Звание лучшей читающей семьи получили еще две семьи. Остальные 22 стали победителями в разных номинациях. Всего же в финал прошли 25 семей из 136.

Конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья» проводится с 2003 года Пермской краевой библиотекой имени Кузьмина при поддержке Министерства культуры Пермского края. За это время в нем приняло участие 1800 семей. Всех их объединило творческое и увлекательное чтение.

На церемонию награждения в библиотеку Кузьмина пригласили известного советского и российского писателя, уроженца Перми - Сергея Силина. Он поделился своим мнением о том, как приучить ребенка к чтению. В книге, по его словам, обязательно должен быть интересный, познавательный и развивающий сюжет.

А еще дома в каждой семье должны быть книги. Участие в таких конкурсах, как «Читающая семья» помогают детям развиваться, найти себе занятие по душе и убедиться, что чтение может быть интересным и увлекательным.

 

Метки: в Пермском крае, Общество, Культура

Опубликовано: 14.11.2017 в 17:36 в рубрике - Вести Пермь

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