В Пермском крае появится первый природный парк
Министерство природных ресурсов согласовало положение о первом в Пермском крае природном парке Пермский. До конца 2017 года соответствующее постановление будет подписано правительством Пермского края. Проект природного парка предусматривает создание природоохранной территории в Красновишерском, Горнозаводском, Лысьвенском, Чусовском, Гремячинском муниципальных районах. Парк объединит 33 существующие особо охраняемые природные территории - Каменные горы, Большое бревно, Столбы, Разбойник, Глухие камни, Ветлан, Говорливый и другие.
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