В Перми закрылся магазин со скандальной вывеской
В Перми закрылся магазин «Хлеб и соль» российского предпринимателя Германа Стерлигова. В магазине делали ставку на натуральные продукты, причем по необычно высоким ценам. К примеру, вятский квас стоил 500 рублей за бутылку, буханка хлеба – 700 рублей, тушенка говяжья по 3200 рублей за банку. Но главный скандал вызвала табличка на входе в магазин, запрещающая посещение лицам нетрадиционной ориентации. По словам Германа Стерлигова, торговую точку пришлось закрыть из-за перебоев с поставками хлеба и других продуктов. Магазины «Хлеб и соль» еще работают в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Кирове, а вот московскую сеть магазинов Стерлигов собирается продать.
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