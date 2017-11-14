Россияне выбирают столицу «Тотального диктанта-2018»

Стартовало голосование за выбор будущей столицы «Тотального диктанта – 2018». Так называемой штаб-квартирой «Тотального диктанта» исторически является Новосибирск. С этого года он дает шанс другим городам стать главной точкой акции. Плюс в столице «Тотального диктанта» текст на главной площадке диктует сам автор. Проголосовать можно на сайте totaldic.ru раз в 24 часа до 26 декабря. Напомним, в прошлом году текст для диктанта написал пермский писатель Леонид Юзефович. Он посвятил его трем городам на реке – Перми, Питеру, Улан-Удэ. А в 2013-м автором текста стал пермский писатель Алексей Иванов. Специально для акции он написал рассказ «Поезд Чусовская-Тагил».