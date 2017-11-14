Рубить разрешается

Несмотря на середину ноября, приближение Нового года сегодня объявили в пермском лесничестве. Здесь начали принимать заявки на елки. Сколько они стоят и когда можно рубить?

На Новый год Олег Кошевой предпочитает брать ёлку натуральную - это традиция, которой изменять он пока что не собирается.

1,5-метровая ёлка обойдётся в 28 рублей за штуку. Олег Кошевой в теме, его задача следить за лесами в Пермском районе, в том числе контролировать вырубку ёлок к Новому году. Процедура отработанная, так же, как и места, где можно рубить.

Олег Кошевой, директор ГКУ «Пермское лесничество»: "Например, под линией ЛЭП, она там всё равно мешает и её надо убирать. То есть как раз под новогодние праздники проходят уборки там, под линиями, на лесосеках".

В лесничествах края, их сегодня 26, начали выдавать разрешения на рубку деревьев к Новому году. Нужно оформить документы - и можно спиливать - ту, что укажут специалисты.

Евгений Соловьёв, начальник управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

"Лесничество показало, тебе нужно выехать, самому заготовить и вывезти, то есть кому-то это может и неудобно, а для кого-то в удовольствие".

Речь идёт о лесах за пределами Перми. В городских это запрещено. Именно поэтому на территории краевого центра регулярно обрабатывают деревья спецсоставом, которые в квартире начинает плохо пахнуть, и штрафуют тех, кого удаётся поймать.

Елки в лесничествах дёшевы, тут может привлечь цена. Правда, и дают не более двух одной семье. До метра высотой - 14 рублей, выше четырёх - 84 рубля. Всё упирается в предпочтения и толщину кошелька.

И всегда есть альтернатива. Искусственные ёлки очень похожи на настоящие, разброс цен от 800 рублей до 40 тысяч. Это речь идёт о дереве высотой в четыре с половиной метра. Но берут, иначе бы и бизнеса не вышло. Простоит такая ёлка долго, не один десяток лет, выглядит приемлемо - так что покупатели есть.

Что касается ёлок натуральных - заказать можно и сейчас, а вот рубить и везти домой специалисты советуют всё-таки несколько позже - примерно за неделю- полторы до Нового года.