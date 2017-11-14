Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края
В кадетском корпусе в Усть-Качке министр образования и науки России Ольга Васильева провела совет, на котором обсудили развитие кадетства в России на положительном примере Пермского края.
Новый физкультурный комплекс с бассейном, залами внутри и стадионом снаружи. Жилой комплекс и строящееся здание учебного. Сегодня здесь проходит расширенное заседание совета Министерства образования и науки России по кадетскому обучению. Пермский край и кадетский корпус имени героя Кузьмина в Усть-Качке - принимающая сторона.
Опыт и Пермского края и Приволжского округа может лечь в основу государственной программы развития кадетства. Это заявление, озвученное министром образования и науки Ольгой Васильевой в присутствии губернатора региона и полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.
Михаил Бабич, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе: "Рост кадетских учреждений различного уровня в Приволжском округе за пять лет составил в два раза - 21 тысяча человек и 42 тысячи человек. Это говорит о востребованности такой формы, такого типа образования".
Вкратце, системе нужен порядок. Кому подчиняются корпуса, откуда получают финансирование, форму и продукты, кто за все это будет отвечать, и главное - как развиваться дальше.
Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: "Чтобы кадетский корпус такого плана, закрытого плана, как центр, как стержневой центр был желательно в каждом регионе. Это выдвигает много задач, и государственно-частного партнерства, участие и региона, и бизнеса, и Министерства образования, которое, безусловно, будет курировать образовательную программу. Плюс взаимодействие с силовыми ведомствами".
Все предложения будут рассмотрены правительством России.
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