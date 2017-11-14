Приют «Матроскин» ищет новый дом

Основатели частного приюта для бездомных животных «Матроскин» обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. За два года его существования здесь вылечили 500 кошек. Многие из них нашли хозяев. Однако теперь приют выселяют на улицу. Переезжать просто некуда. Как можно поучаствовать в спасении доброго дела?

На руках у Ирины кот Беляш, ещё недавно из-за болезни был лишён шерсти. Здесь его выходили, теперь надеются найти хозяев. Считается, что такие коты - с глазами разного цвета - приносят удачу.



Самый большой кошачий приют в регионе может единовременно содержать более полусотни хвостатых. Хотя у кошки Маши от хвоста - только половина. Но, как считают здесь, это не помешает ей найти хозяина.

Два года приют располагается в подвале пятиэтажки в Индустриальном районе. Собственник принял решение помещение продать - освободить его нужно до конца января. Ехать обитателям «Матроскина» некуда, говорит его создатель Галина Море.

Галина Море, руководитель приюта для кошек «Матроскин»: "Все было бы проще, если бы было куда приюту переезжать. Но у нас сейчас пока нет никакого помещения, в которое могли бы взять и переехать. Есть риск остаться без крыши над головой".

Личная инициатива девушки, получается, теперь личная проблема. За два года здесь вылечили более 500 кошек. Зачастую круглосуточно принимают звонки и отвечают «ВКонтакте». Лучший вариант сегодня, по мнению Галины, построить новый приют. В поисках поддержки создали свой проект на краудфандинг-площадке, говоря проще, это народное финансирование.

Лучшее, что вы можете сделать для обитателей приюта, - забрать одного из них к себе домой. Обращать внимание не только на молодых и здоровых кошек, но и на таких, как Василиса - ей 14 лет, есть серьёзные проблемы со здоровьем, а хозяева принесли её сюда доживать.

Пока Василисе и остальным кошкам нужно искать новый дом. Ещё один вариант - муниципальное помещение. Проект по выделению таковых некоммерческим организациям в следующий вторник будут рассматривать в городской думе. Найдётся ли место для обитателей "Матроскина", пока неясно, а зима уже близко.