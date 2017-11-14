В Перми открыли дорогу до нового терминала аэропорта
В Перми торжественно открыли дорогу до нового терминала аэропорта. Эстакада длиной в один километр полностью разводит встречные направления в движении. Есть отдельная полоса для общественного транспорта и такси, выезд на площадку для пассажиров. Как все выглядит?
Как и положено по традиции, первыми по мосту проезжают именно строители.
Разрезание ленточки - и эстакада длиной в километр позволяет добраться до нового терминала аэропорта без светофоров и других препятствий.
Главная особенность развязки в том, что здесь постарались полностью развести встречные направления движения, чтобы избежать столпотворения. Отдельный въезд на платную стоянку, отдельный - для высадки пассажиров. Для общественного транспорта и такси предусмотрена выделенная полоса.
Новый терминал сможет обслуживать до 2 миллионов пассажиров в год. В час пик через него смогут без проблем пройти до 900 человек. Так что и подъездные пути должны соответствовать.
Двухуровневая развязка построена по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это только один из 86 объектов, которые уже сдали в этом году. Месяца не прошло, как открыли обновленный пятикилометровый участок Восточного обхода, отремонтирована дорога Пермь-Усть-Качка и шоссе Космонавтов.
Свои пожелания по выбору новых объектов для дорожных работ жители края могут оставлять на портале «Управляем вместе». До конца ноября перечень объектов должен быть сформирован.
Автомобильную развязку к новому терминалу сдали даже раньше положенного срока. Но пока, по большей части, она востребована только строителями. По-настоящему оживленное движение здесь начнется с 1 декабря. Именно на эту дату назначено официальное открытие нового терминала.
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