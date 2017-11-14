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В Перми открыли дорогу до нового терминала аэропорта

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проезд открыт

В Перми торжественно открыли дорогу до нового терминала аэропорта. Эстакада длиной в один километр полностью разводит встречные направления в движении. Есть отдельная полоса для общественного транспорта и такси, выезд на площадку для пассажиров. Как все выглядит?

Как и положено по традиции, первыми по мосту проезжают именно строители.

строители

Разрезание ленточки - и эстакада длиной в километр позволяет добраться до нового терминала аэропорта без светофоров и других препятствий.

Главная особенность развязки в том, что здесь постарались полностью развести встречные направления движения, чтобы избежать столпотворения. Отдельный въезд на платную стоянку, отдельный - для высадки пассажиров. Для общественного транспорта и такси предусмотрена выделенная полоса.

ленточка

 

Новый терминал сможет обслуживать до 2 миллионов пассажиров в год. В час пик через него смогут без проблем пройти до 900 человек. Так что и подъездные пути должны соответствовать.

Двухуровневая развязка построена по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это только один из 86 объектов, которые уже сдали в этом году. Месяца не прошло, как открыли обновленный пятикилометровый участок Восточного обхода, отремонтирована дорога Пермь-Усть-Качка и шоссе Космонавтов.

Большое Савино

 

Свои пожелания по выбору новых объектов для дорожных работ жители края могут оставлять на портале «Управляем вместе». До конца ноября перечень объектов должен быть сформирован.

Автомобильную развязку к новому терминалу сдали даже раньше положенного срока. Но пока, по большей части, она востребована только строителями. По-настоящему оживленное движение здесь начнется с 1 декабря. Именно на эту дату назначено официальное открытие нового терминала.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Власть, в Пермском крае

Опубликовано: 14.11.2017 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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