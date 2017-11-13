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← В Перми состоялся «Тёплый забег»

Пермские рукопашники отличились на Чемпионате ПФО

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рукопашный спорт

Пермские спортсмены-рукопашники выиграли командный зачёт Чемпионата Приволжского Федерального округа. Статусный турнир принимал Чусовой, участвовали мужчины и женщины, всего около ста спортсменов из шести регионов. Подтвердив статус фаворита, команда Пермского края не оставила шансов соперникам в командном зачёте. А также в личных, заняв первые места практически во всех весовых категориях.

Пётр Гриднев, победитель соревнований: "Меня привлекает здесь динамика поединка самого. За 5 минут ты должен успеть многое, надо бороться, бить и руками, и ногами. Разрешены все приёмы болевые и удушающие. Разнообразие здесь очень большое. И время на бросок даётся очень мало, надо проводить всё быстро".

Четверо прикамцев выполнили норматив Мастер спорта России. Турнир ПФО является отборочным, теперь победители и призёры выступят на чемпионате России, который пройдёт в декабре в Калининграде.

Александр Шилов, президент федерации рукопашного боя Пермского края: "Международные соревнования стали чаще проводиться. Поэтому и возможность выполнить мастера спорта международного класса, заслуженного мастера спорта появилась. В том году у нас девушка стала чемпионкой Европы. А впоследствии чемпионкой мира, выполнив норматив заслуженного мастера спорта".

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Опубликовано: 13.11.2017 в 17:25 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми состоялся «Тёплый забег»

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