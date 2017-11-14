Пермяк выбросил собаку с балкона

В социальных сетях бурно обсуждают шокирующую историю, которая случилась на Гайве. Как сообщают очевидцы, местный житель задушил собственную собаку и выбросил ее с балкона на улицу. Как говорят, сделал он это после скандала с женой. Соседи сфотографировали мертвую таксу и написали заявление в полицию. Там начали доследственную проверку и, возможно, возбудят уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».