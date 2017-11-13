В Перми состоялся «Тёплый забег»

В Перми состоялся благотворительный «Теплый забег». Это марафон, пробежать который мог человек с любым уровнем физподготовки. Бегуны могли выбрать любую комфортную для них дистанцию: 10 км, 2 км или 500 метров. Все собранные средства будут направлены в фонд «Дедморозим», который помогает больным детям и тем, кто остался без попечения родителей. Все участники индивидуальных забегов получили в подарок теплые варежки и медали, выполненные из дуба.

На старте участникам выдают специальны пакет - внутри, кроме номера, главный символ забега - теплые варежки. При чем самых разных размеров, от взрослых до крошечных. А все потому, что бегут абсолютно все.

На благотворительный марафон записались команды врачей, бизнесменов, спортсменов, школьников, заводчан - всего больше тысячи участников, и в три раза больше состав группы поддержки. Но, что самое уникальное - главные герои праздника - ребята из детских домов-интернатов бежали плечом к плечу со всеми. В качестве наград символичные медали-варежки на финише получили все, ведь проигравших здесь нет и быть не может.

За участие в забеге надо было заплатить - самое большее 700 рублей. Организаторам - фонду "Дедморозим" - удалось собрать больше полумиллиона - все эти деньги пойдут на помощь детям.

Дмитрий Жебелев, руководитель благотворительного фонда «Дедморозим»: "Люди заботятся о своем здоровье и одновременно делятся им с детьми, которым оно очень нужно сейчас. На самом деле это рекорд для таких забегов в Пермском крае, мы надеемся, что наши коллеги его скоро побьют, это очень важно, а потом его снова побьем мы. Чтобы людей, которые участвуют в свершении чудес для детей, становилось все больше".

Самое главное - забег получился на самом деле ТЕПЛЫЙ!