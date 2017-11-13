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Вести Спорт. Пермь

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Темы выпуска:

- Пермские спортсмены-рукопашники выиграли командный зачёт Чемпионата Приволжского Федерального округа. Статусный турнир принимал Чусовой, участвовали мужчины и женщины, всего около ста спортсменов из шести регионов.

- Паркуйтесь заранее и поодаль - просит пермяков администрация спорткомплекса Сухарева.

- В Перми  завершился розыгрыш предварительного этапа Первенства России среди молодёжных команд. Дублёры Пермских мишек сыграли с лидерами турнира: Чеховскими медведями-2, и «Университетом Лесгафта-Нева-2». И уступили во всех матчах.

 

Метки: в Перми, Спорт

Опубликовано: 13.11.2017 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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