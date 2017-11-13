Новый год не за горами

На заседании правительства одним из ключевых вопросов стал цикл предстоящих зимних событий. Афиша уже готова. Начнутся торжества уже 1 декабря. Особое внимание обещают уделить новогодним и рождественским мероприятиям. Планируются елки, театрализованные представления и спектакли.

Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края: "В планах более 75 мероприятий различного толка во всех городах, поселках и селах Пермского края. Мы хотим сделать зимний цикл мероприятий шире именно с точки зрения участия самих муниципалитетов".