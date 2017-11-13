Телемедицина побеждает расстояния

Первыми из соцобъектов к интернету будут подключены медицинские учреждения. Сначала те, которые расположены далеко от главных клиник региона. В онлайн-консультациях видят будущее первичной помощи на селе краевые власти. В этой сфере сегодня пилотной территорией является Кизеловский угольный бассейн.

Подключение без проблем. На связи с фельдшерско-акушерским пунктом поселка Шахта Кизеловского района врач-пульмонолог четвертой пермской больницы. Так работает телемедицина.

По телемедицинской связи узкому специалисту из Перми заранее отправляют результаты анализов или ЭКГ, рентген-снимки или спирограмму пациентов.

Светлана Гулина, фельдшер-терапевт фельдшерско-акушерского пункта п. Шахта: "Что мы могли на месте сделать, мы это все сделали, и доктору это все показали. Он основывался не только на жалобах пациентки, анамнез какой я рассказала, о ее заболеваниях, он знает то, что в данный момент происходит с пациенткой".

Для пациентов телемедицина - это сэкономленные нервы, время, а соответственно и деньги.

Этот ФАП в поселке Шахта новый, открыт совсем недавно, как и еще 7 других в территориях Кизеловского угольного бассейна.

Андрей Пелевин, заместитель главного врача ГКБ №4 по организации помощи в Кизеловской городской больнице: "На сегодняшний день подключены и работают с широкополосным доступом в интернет 5 ФАПов, 3 ФАПа будут подключены до конца этого года".

О выделении средств на подключение медучреждений края к скоростному интернету договорились министр связи России Николай Никифоров и губернатор Пермского края Максим Решетников. До конца года скоростной интернет придет в 170 фельдшерско-акушерских пунктов региона. Все работы проводятся за счет средств краевого бюджета.