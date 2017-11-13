Суровая красота: Как 3700 гаек стали Венерой
Венера Мотовилихинская. Родному району Перми посвятил свое очередное творение молодой скульптор Артур Шелепаев. Чтобы создать ее, молодому человеку пришлось купить ровно 3700 гаек. Бюст прекрасной незнакомки он делал примерно месяц по технологии, которую предпочитает оставить в секрете, потому что это его собственное изобретение. Рассказал лишь, что соединял гайки изнутри конструкции с помощью сварочного аппарата. Как утверждает Артур, его скульптура это не копия знаменитой Венеры Милосской, а лишь импровизация на эту тему. Пермскому мастеру никто не позировал, он создал идеальный женский образ исключительно на основе своей фантазии и представлений.
Артур Шелепаев, скульптор: "Решил сделать ее из любопытства. Что-нибудь обычное из необычного материала. В процессе поиска модели, поиска темы пришел к тому, что необходимо сделать женский торс, чтобы показать женскую красоту суровым материалом".
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