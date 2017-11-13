Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

ЧП НЕДЕЛИ

Увы, знакомая и пермякам картина - рухнул жилой дом. Место действия - столица Удмуртской республики Ижевск. Предполагаемая причина - рванул бытовой газ.

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

Нашлось все. Все, что россияне ищут в сети про крупные российские города. Нашлось у «Яндекса». Его сотрудники изучили запросы за целый год: с августа 2016 по август 2017.

РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ

Очевидное - вероятное. Пермяков по телефону спрашивали, как назвать новый терминал аэропорта. Спрашивали официально, со ссылкой на региональные власти.

ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ

Идите и рубите. Лесничества края начали выдавать разрешения на заготовку новогодних елок.