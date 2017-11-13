В шаге от победы: ГТРК «Пермь» борется за премии «ТЭФИ Регион»
Сразу четыре телевизионных проекта ГТРК «Пермь» стали номинантами премии «ТЭФИ-Регион». Такое случилось впервые. Конечно, ещё не финалисты. Но уже - самые.
Режиссер Ирина Лапшенкова (под её руководством снимались программы-номинанты), на церемонии представляла коллектив пермских телевизионщиков.
Жюри пришлось нелегко. На конкурс поступило более трех сотен работ. А номинаций всего двенадцать.
Рифат Сабитов, руководитель регионального департамента ВГТРК: "Любому творческому человеку всегда важна оценка его труда, а уж оценка его коллег по цеху очень важна и участие в таком конкурсе, а если человек становится лауреатом, а если победителем, то для любого творческого человека это стимул и дальше совершенствовать свою работу и развиваться".
Теперь конкретно по категориям. Программадля детей "Уралхимики" развлекает и обучает. Режиссер телевизионной программы - «Zавод» (Первое индустриальное реалити-шоу в России). Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа "Пульс города". Телевидение и жизнь: специальный проект "Своими руками" - программа про то, как можно сделать мир вокруг себя лучше, приложив немного усилий.
ГТРК "Пермь" не обделена вниманием и наградами. Значит- движемся в верном направлении.
Валерий Сергеев, директор филиала ВГТРК ГТРК "Пермь": "Часть проектов мы делали в содружестве с предприятиями, организациями. Я благодарен всем, кто нам в этих проектах помогал. Мы теперь понимаем, что наша планка, наш уровень достойны того, чтобы быть так представлены на всероссийском конкурсе".
Телевидение - коллективный труд. Ососбенно это заметно на съемочной площадке.
По словам главного продюсера ГТРК «Пермь» Марины Халаньковой, добиться успеха можно только тогда, когда вокруг тебя работают творчески неравнодушные люди, а оценка работы "большого брата" дает возможность ставить новые цели и поднимать планку профессионального уровня.
Теперь остается дождаться финала. Он пройдет в начале декабря в Тюмени. Там и будут вручены золотые статуэтки работы Эрнста Неизвестного.
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