Выбери свой Volkswagen

О предновогодних покупках. Сейчас самое выгодное время, чтобы осуществить мечту.

В центре внимания - «Пассат вариант» с ярким дизайном, 14-ю координатами регулировки сидений и светодиодными фарами, которые предполагают хороший обзор не только в тёмное время суток, но также в снег и дождь. Такой автомобиль подойдёт и для деловых поездок, и для семейных путешествий.

Тем, кто на бездорожье бывает чаще, советуют обратить внимание на «Пассат Олтрек» с увеличенным дорожным просветом и постоянным полным приводом.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "Электронная блокировка переднего дифференциала, которая даёт гораздо лучшую тягу при высоких скоростях и поворотах. Для нашего рынка это специальная усиленная адаптированная подвеска, увеличенная аккумуляторная батарея".

В дополнение к брутальному характеру изящные детали - камера заднего вида, встроенная в эмблему на крышке багажника. Полезная «опция» для дальней дороги - массаж спины.

И третья - уже давно знакомая всем вариация «Пассата» - в кузове седана с выразительной хромированной отделкой. При всех различиях немало общего в виде приятных бонусов.

Функция «Апп-коннект» позволяет вывести информацию с вашего телефона на монитор в автомобиле. К примеру, если Вы отправляетесь в путешествие, не обязательно брать с собой навигатор: можно настроить всё в вашем гаджете и можно отправляться в путь.

В автосалоне обещают подобрать не только нужный набор опций, но и выгодный вариант оплаты. Действует программа трейд-ин, возможен кредит с ежемесячным платежом 9900 рублей. Как обещают в «Фольксваген Центр Пермь», максимальная выгода при покупке может составить 460 тысяч рублей.