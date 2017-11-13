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Вести Пермь. События недели

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События недели

Темы выпуска 12.11.2017:

-Круг, от которого голова кругом. Как в Перми теперь ездят по кольцу, и почему простые правила вызывают столько путаницы.

-Интернет всем и каждому. Как "цифра" планирует победить расстояние.

-Пермь в вопросах и запросах. Зачем россияне чаще всего вбивают название краевой столицы в поисковую строку Яндекса?

- В шаге от победы. Как телерадиокомпания "Пермь" борется за обладание премиями "Тэфи"?

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 13.11.2017 в 10:37 в рубрике - Вести Пермь

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