Вести Пермь. События недели
Темы выпуска 12.11.2017:
-Круг, от которого голова кругом. Как в Перми теперь ездят по кольцу, и почему простые правила вызывают столько путаницы.
-Интернет всем и каждому. Как "цифра" планирует победить расстояние.
-Пермь в вопросах и запросах. Зачем россияне чаще всего вбивают название краевой столицы в поисковую строку Яндекса?
- В шаге от победы. Как телерадиокомпания "Пермь" борется за обладание премиями "Тэфи"?
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