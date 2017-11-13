Устраняя цифровое неравенство
На заседании правительства Пермского края было заявлено, что до конца 2019 года 305 населенных пунктов Прикамья с численностью жителей от 250 до 500 человек, то есть речь идет о небольших поселках и деревнях, получат собственные точки доступа в интернет и оптические каналы связи. Проект назвали – «Устранение цифрового неравенства». Параллельно этому стоит задача в ближайшие два года подключить к интернету и более 2 тысяч объектов социальной сферы.
Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского края: "Все это даст возможность развивать цифровую экономику. Это базовая инфраструктура, без которой и население, и бизнес не могут пользоваться современными технологиями. Для населения это электронные услуги, сервисы, это возможность записаться на прием к врачу, это возможность получения телемедицинских услуг. Для бизнеса это использование современных технологий хранения и обработки данных".
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