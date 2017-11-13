В Прикамье отметили День полиции

Ключи от 27 новых автомобилей получили полицейские Пермского края. Машины разъедутся по всему региону. Такой была одна из частей подарка от краевых властей. Стражи порядка России 10 ноября отмечали профессиональный праздник.

Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел совпал с юбилейной датой - 100 лет со дня создания советской милиции, службу в рядах которой проходили руководители, действующие сотрудники и ветераны ОВД.

Несмотря на то, что в России отмечают праздник - День полиции, для самих служащих этот день рабочий. И отличает его лишь то, что развод проходит не в подразделениях, как обычно, а торжественно - на площади перед ДК Солдатова. На службу полицейские сегодня отправятся на новых автомобилях.

27 новых "Лада Гранта" поступят на службу в подразделения ДПС Перми, а также в отделения в Добрянском, Октябрьском, Краснокамском и других районов.

После развода - уже внутри Дворца культуры - праздник продолжился. По традиции, перед концертом отметили заслуги лучших сотрудников. За хорошую работу и отличные результаты полицейские получили награды - грамоты и медали.

Сегодня в Пермском крае трудятся более 12 тысяч сотрудников полиции. И те, кто сегодня отмечает праздник на службе, по традиции, в этот день выходят на работу в парадной форме.

В августе этого года краевые власти уже передали полицейским 31 служебный автомобиль. В профессиональный праздник гараж пополнили еще 27 новеньких Лада Гранта. Стоит отметить, что такая массовая передача автомобилей полицейским происходит впервые за последние 5 лет.