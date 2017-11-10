«Говорит Пермь!»
90-летний юбилей отмечает в эти дни Радио Пермского края. В настоящее время в этот радиохолдинг входит три станции - "Радио России", Радио "Маяк" и "Вести-ФМ". Каждый день на этой неделе теле- и радиоэфир посвящён одной из них. Сегодня поздравления в свой адрес принимает старейшая радиостанция, с которой как раз всё и началось - это "Радио России". Девяносто лет назад всё начиналось с любительского кружка, когда во всем городе приемников было не более десятка. Первая трансляция состоялась 6 ноября 1927 в городском театре, теперь это театр оперы и балета. Здесь проходило торжественное заседание, посвященное годовщине Октябрьской революции. Именно тогда впервые были произнесены слова «Говорит Пермь».
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