В Перми в аварии пострадал 1,5-годовалый малыш
В Перми произошло серьезное ДТП. На пересечении проспекта Парковый и улицы Зои Космодемьянской столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали 1,5-годовалый ребенок и еще один пассажир. Пострадавших доставили в больницу.
"По улице Зои Космодемьянской со стороны Подлесной в направлении ул. Василия Каменского ехал автомобиль Volkswagen Polo, водитель которого по предварительным данным при совершении левого поворота на проспект Парковый не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Ford Focus. Пострадали водитель и два пассажира Ford Focus, одним из которых являлся ребенок в возрасте 1,5 лет", - сообщила Татьяна Дудина, инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми.
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