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Сельские ФАПы подключают к высокоскоростному Интернету
ФАПы Пермского края оборудуют высокоскоростным интернетом. В рамках реализации проекта «Телемедицина» врачи почти сотни ФАПов региона смогут оперативно в режиме он-лайн проводить консультации с ведущими специалистами в области здравоохранения Перми.
Оптический кросс предназначен для соединения волокон оптического кабеля с разъёмами стандартного вида волоконно-оптического оборудования, которое в свою очередь позволяет подключиться к качественному высокоскоростному Интернету.
Новые технологии благодаря проекту «Телемедицина» добрались и до удаленных населенных пунктов Пермского края. У Пермского филиала «Ростелеком» стоит задача подключить высокоскоростной интернет в фельдшерских акушерских пунктах Прикамья, для того чтобы врачи могли оперативно в режиме он-лайн проводить консультации с другими специалистами.
На сегодняшний день уже 88 объектов в Лысьве, Чусовом, Пермском, Кунгурском и Березовском районах подключены к интернету.
Всего по плану до конца этого года скоростным доступом в сеть будут оснащены ещё 234 больницы и поликлиники.
Пользоваться высокоскоростным интернетом в деревне Зернино теперь могут не только фельдшеры акушерского пункта, но и сами жители. Здесь проживает 380 человек, и теперь, придя сюда, они могут заходить в интернет с помощью wi-fi.
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