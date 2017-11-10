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К 100-летию революции: В Перми вскрыли капсулу времени

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капсула времени

На территории вагоноремонтного депо возле железнодорожного вокзала в Перми достали капсулу времени - послание потомкам оставили жители 1967 года. Тогда это сделали к 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Капсула была завернута в три газеты - "Звезда", "Гудок" и "Правда". Первые слова послания: "Здравствуйте, товарищи!". За процессом наблюдала корреспондент Мария Костарева.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.11.2017 в 15:12 в рубрике - Вести Пермь

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