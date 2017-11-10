К 100-летию революции: В Перми вскрыли капсулу времени

На территории вагоноремонтного депо возле железнодорожного вокзала в Перми достали капсулу времени - послание потомкам оставили жители 1967 года. Тогда это сделали к 50-летнему юбилею Октябрьской революции. Капсула была завернута в три газеты - "Звезда", "Гудок" и "Правда". Первые слова послания: "Здравствуйте, товарищи!". За процессом наблюдала корреспондент Мария Костарева.