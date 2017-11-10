В Перми пройдет «Финал четырех» Кубка России по гандболу

«Финал четырех» Кубка страны по гандболу пройдет в столице Прикамья. Такое решение приняла Федерация гандбола России. Матчи состоятся 3 и 4 мая на площадке СК имени Сухарева. Среди участников и наши «Пермские медведи», одержавшие в двух матчах победы над «Факелом-ТКЗ» из Таганрога. К огорчению пермских болельщиков, накануне пермские гандболисты крупно проиграли дома. В рамках Супер-лиги чемпионата России, «мишки» уступили «СГАУ-Саратов» - 28:37. В составе пермской команды максимальное количество - 10 голов - забил Алексей Шиндин.

Евгений Степанов, тренер ГК «Пермские медведи»: "Переломный момент получился тогда, когда удалили Бузмакова - основного защитника центрального. Замен у нас пока нет. Два двухминутных удаления сказались. Ушли в отрыв, тяжело было догонять".

Днём на арене спорткомплекса Сухарева завершился розыгрыш предварительного этапа Первенства России среди молодёжных команд. Дублёры Пермских "мишек" сыграли с лидерами турнира: Чеховскими медведями-2, и «Университетом Лесгафта-Нева-2» и уступили во всех матчах.