Директор пермской школы стал лауреатом всероссийского конкурса

На конкурсе «Директор школы- 2017» в спецноминации «Освоение школьниками профессиональных компетенций» одержал победу директор пермской школы №135 Алексей Куляпин.

Конкурс проводится ежегодно, его цель – содействие повышению эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций за счет роста их профессиональных компетенций. Конкурс берет свое начало в 2010 году. Тогда основной идеей было собрать вместе директоров школ из всех уголков страны и дать им возможность заявить о себе, своих проблемах и успехах, поделиться опытом, обсудить перспективы развития отечественной системы образования. Девиз конкурса - «Управлять, создавая смыслы».