Радиостанция «Вести FM Пермь» принимала поздравления

90-летний юбилей отмечает в эти дни Радио Пермского края. В настоящее время в этот холдинг входит три станции - Радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Каждый день на этой неделе посвящен одной из них. Накануне поздравления в свой адрес принимала самая молодая радиостанция - «Вести FM». Это исключительно информационное радио. Здесь на частоте 88,5 круглосуточно выходят актуальные пермские новости из всех сфер жизни. В прямом эфире проходят обсуждения насущных проблем с политическими и экономическими экспертами.

Антон Ларин, шеф-редактор радио «Вести FM»: "За короткий промежуток времени появился хоть и критичный и строгий, но верный слушатель. Это самое главное. Вообще формат «Вестей» был на самом деле востребован в Пермском крае, потому что «Вести FM» - это государственная радиостанция. Нужно отметить также высокопрофессиональных сотрудников «Вести FM».