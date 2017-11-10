Фестивальный дом открыт официально. Накануне его посетил глава региона Максим Решетников. Осмотрел площадки, большинство из которых перекочевали сюда из летнего городка. Стоявшие под открытым небом пуфики теперь расположены около витражных окон, из которых открывается вид на всю эспланаду, а чуть позже можно будет наблюдать за жизнью ледового городка. В «Сказариуме» по-прежнему дискутируют, выступают ученые, слушают музыку и смотрят фильмы. Город мастеров предложит научиться рисовать, валять украшения из шерсти, рисовать гуашью и делать модные молодежные украшения.

Ирина Сафронова, художник: "Здесь все бесплатно, можно подойти и сделать ту собаку, которую вы хотите. Каждый приходит и выбирает, если дома есть собака, то все хотят сделать такую, какая у него есть".