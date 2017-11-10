Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам

В преддверии сезона предновогоднего шопинга Сбербанк снижает в Прикамье ставки по потребительским кредитам. Теперь взять деньги можно под 12,9%. Благодаря новой программе, можно так же «рефинансировать» свои старые кредитные обязательства, ставка на этот продукт является фиксированной и составляет 13,5 процентов. За октябрь 2017 года в Пермском крае уже выдано более 13 тысяч кредитов на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Наталья Соколова, заместитель Управляющего Пермским отделением Сбербанка: "На минимальную процентную ставку могут рассчитывать наши клиенты, участники зарплатных проектов и клиенты, перечисляющие пенсию на счета в Сбербанке. Для остальных категорий клиентов процентная ставка рассчитывается в зависимости от дохода и стажа работы, от кредитной истории и прочих нюансов".

А еще ипотека стала доступней. В течение 2017 года Сбербанк России трижды снижал ставки по жилищным кредитам. А в ноябре здесь запустили акцию для пользователей портала «ДомКлик» - это сервис для покупки и продажи недвижимости. Для них новый диапазон ставок - от 8,6 до 9,7 процента. Акция распространяется на квартиры, которые отмечены специальным знаком «Одобрение онлайн». За октябрь 2017 года Сбербанком в Пермском крае на эти цели выдано 2,3 миллиарда рублей.