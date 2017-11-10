Пермякам дали «Земельный ответ»

В Перми продолжает работу информационный проект «Земельный ответ». Он призван помочь пермякам разобраться в земельных вопросах. Проект стартовал еще в сентябре и им уже воспользовались около 400 человек. Встречи проходят в каждом районе Перми. В одном месте прием ведут сразу несколько специалистов - департамента земельных отношений администрации Перми, Росреестра, Кадастровой палаты и Центра технической инвентаризации. Такой подход позволяет разобраться даже в самых запутанных земельных ситуациях.

Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений администрации г. Перми: "94 тысячи земельных участков есть в Перми, из них 24 тысячи поставлены на кадастровый учет без уточненных границ, 3 тысячи земельных участков - без оформленных прав. Это примерно треть. Это все потенциальные земельные споры".

Наработанная проектом практика показывает, что наиболее часто пермяки обращаются с вопросами по оформлению прав на землю под своими жилыми домами, садовыми участками или гаражами, расположенными на территории Перми. Но на консультациях помочь могут и тем, чьи земли находятся в Пермском и Добрянском районах. Чтобы ничего не забыть и самостоятельно разобраться во всем, на входе выдают информационные материалы, где указан алгоритм действий при той или иной ситуации и список документов, необходимый для решения проблемы. Такие выездные консультации проводят три раза в месяц. Расписание можно найти на сайте администрации Перми в разделе «Земельный ответ». Ближайший прием пройдет 16 ноября в Новых Лядах.