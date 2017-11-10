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Удобрение из покрышек и генетическая панель: На что способны пермские умники?

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       Умник

В Пермской Горьковской библиотеке можно было познакомиться с разработкой астрокамеры, оснащенной технологией дополненной реальности, или узнать о строении генетической панели, изучающей склероз. Это молодые ученые боролись за право получить грант размером в полмиллиона рублей в рамках всероссийского конкурса «Умник». Какие изобретения действительно удивляют еще на региональном этапе?

Ольга Шугар, участник программы «Умник 2014», кандидат медицинских наук: "В этот ободок встроен электрод, который фиксирует ритм мозга и два ушных электрода, которые заземляют и препятствуют помехам".

Это устройство было создано, чтобы тренировать внимание и концентрацию школьников, которым, к примеру, после перемены необходимо сосредоточиться на контрольной работе. Ободок и клипсы совсем не женские украшения. В данном случае уникальный прибор, который изобрели пермские молодые ученые. Он создан для того, чтобы в первую очередь сконцентрировать внимание головного мозга.

устройство

Уникальное устройство создали Ольга Шугар и ее команда в 2014 году, когда были еще студентами Медакадемии. Помог молодым ученым всероссийский проект «Умник».

Ольга Шугар, участник программы «Умник 2014», кандидат медицинских наук: «Умник» был посвящен проекту коррекции синдрома дефицита внимания с помощью определенных нейротерапевтических методов".

В этом году в финал регионального отбора вышли 47 проектов, из которых конкурсной комиссии предстоит выбрать не больше 20 для участия уже в финале всероссийского конкурса в Москве. Молодых ученых поддержал губернатор Пермского края Максим Решетников.

умники

 

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы будем делать все, чтобы вы состоялись здесь в крае, но и край состоится только потому, что вы будете двигаться вперед, выдвигать ваши идеи и активно их реализовывать".

Идей действительно прозвучало много - от изобретения генетической панели для изучения склероза до разработки астрокамеры с технологией дополненной реальности.

Победители получат финансовую поддержку в виде гранта в размере 500 тысяч рублей на 2 года на продвижение и развитие своей научно-технической деятельности. Программа «Умник» - только начальный этап для создания своего дела. Исследования можно продолжить по программе «Старт», где победители смогут рассчитывать на сумму в 6 млн рублей.

удобрение

Мария Субботина, участник программы «Умник 2011»: "Мы начинаем пилотное производство в городе Чайковский на базе имеющегося завода по переработке шин. Надеемся, на втором этапе конкурса по финансированию конкурса «Старт» реализовать проект".

А значит, в скором времени в Прикамье начнут производить удобрение из переработанных покрышек.

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Наука и техника

Опубликовано: 10.11.2017 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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