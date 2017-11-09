Особо опасен

Следственный комитет обнародовал фото предполагаемого преступника, который подозревается в жестоком убийстве и в настоящее время объявлен в розыск. Всех, кто что-либо знает о местонахождении 29-летнего Александра Третьякова, просят откликнуться. Звоните в полицию, анонимность и безопасность гарантируют.Оперативники предупреждают - мужчина легко входит в доверие и очень опасен. Может иметь при себе музыкальный инструмент.